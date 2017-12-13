Напередодні нового року українці отримають безвіз з ОАЕ

Безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) набуде чинності 31 грудня. Про це у "Твіттері" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Читайте такожПорошенко заявив, що домовився про безвіз із ОАЕ"У переддень Нового року стартує безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - написав він.

Клімкін додав, що з 31 грудня громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада президент Петро Порошенко анонсував, що в грудні вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ. "Українці зможуть вільно подорожувати ще однією країною", - заявив тоді Порошенко.