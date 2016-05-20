Уперше Еверест підкорила українка (фото)

Про це повідомили у Харківському альпклубі.

Зазначається, що 28-річна Ірина Галай родом з Мукачевого, зараз живе в Києві.

"Я захопилася альпінізмом три роки тому. Побилася об заклад зі співробітником, програла, і мене відправили на Казбек (Кавказ). Зайшла успішно найперша. І після цього я живу від гори до гори. Працюю тільки для того, щоб була можливість подорожувати", — розповіла Галай.

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Гід Ірини при сходженні на Еверест - досвідчений альпініст Віктор Бобок (народився в Дніпродзержинську, зараз живе в Москві). Його вважають першим українцем, який побував на всіх головних вершинах всіх семи континентів.