Викладач українського вишу підкорив Еверест (фото)
Викладач Харківського університету ДСНС Валентин Сипавін підкорив Еверест.
Викладач курсів спеціальної та рятувальної підготовки Харківського Національного університету цивільного захисту Валентин Сипавін здійснив своє перше сходження на найвищу вершину світу — Еверест.
Читайте такожУперше Еверест підкорила українка (фото)
Сходження проходило з північного, тибетського, боку гори за стандартним маршрутом.
Сипавін став п'ятим харків'янином та 19-м українським альпіністом, який підкорив Еверест, а також другим серед найкращих льодолазів світу.
Він готував до сходження і підказав ідею підкорення Евересту першій українці, що піднялася на найвищу точку світу - Ірині Галай.
Як повідомляв УНІАН, раніше харків'янин Геннадій Копєйка і уродженець першої столиці Олексій Макаров піднялися на вершину Монблан в Альпах.