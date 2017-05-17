Викладач українського вишу підкорив Еверест (фото)

15:59, 17 травня 2017
Суспільство
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Викладач Харківського університету ДСНС Валентин Сипавін підкорив Еверест.

Сипавін підкорив Еверест / dsns.gov.ua

Викладач курсів спеціальної та рятувальної підготовки Харківського Національного університету цивільного захисту Валентин Сипавін здійснив своє перше сходження на найвищу вершину світу — Еверест.

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Сходження проходило з північного, тибетського, боку гори за стандартним маршрутом.

Сипавін став п'ятим харків'янином та 19-м українським альпіністом, який підкорив Еверест, а також другим серед найкращих льодолазів світу.

Він готував до сходження і підказав ідею підкорення Евересту першій українці, що піднялася на найвищу точку світу - Ірині Галай. 

Сипавін підкорив Еверест / dsns.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, раніше харків'янин Геннадій Копєйка і уродженець першої столиці Олексій Макаров піднялися на вершину Монблан в Альпах.

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Теги: #підкорення Евересту