Лідерами за кількістю рейсів стали авіакомпанії Turkish Airlines, МАУ та Belavia.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines, компанія " Міжнародні Авіалінії України "(МАУ) та білоруська Belavia стали лідерами за кількістю рейсів, виконаних в повітряному просторі України у 2020 році.

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Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

Зокрема, турецька компанія здійснила 14 623 польоти, українська -1 4 406 і білоруська - 10 644.

У десятку компаній-лідерів також увійшли: Угорська WizzAir (9 151 політ), українські Windrose (8 511) та SkyUp (8 434), польська LOT (6 260), ірландська Ryanair (5 965), Українська Azur Air (4 663) і турецька Pegasus Airlines (3 446).

Що цьому передувало

Кількість авіарейсів у повітряному просторі України, які Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, становить 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж у 2019 році.

Українські авіакомпанії виконали 49 733 рейси, що на 54,7% менше, ніж у 2019 році, іноземні авіакомпанії – 92 314 рейсів (-59,1%).

Довідка УНІАН.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія "Украерорух", навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та 7 регіональних структурних підрозділів.

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Автор: Павло Степанець