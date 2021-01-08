Сквер буде на Дніпровській набережній у парку "Вербовий гай".

У парку "Вербовий гай" у Дніпровському районі Києва 8 січня урочисто відкрили сквер пам’яті загиблих пасажирів і екіпажу авіалайнера МАУ, збитого іранськими військовими рівно рік тому.

Про це повідомляє УП із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

На території скверу встановлено пам'ятник жертвам авіакатастрофи.

У відкритті скверу взяли участь СЕО авіакомпанії Міжнародні авіалінії України Євгеній Дихне, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць і заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Також були присутні рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, інших міністерств і відомств, Служби безпеки України.

Збиття українського літака в Ірані: що відомо

Вранці 8 січня в столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Весь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ. В офіційній заяві йдеться, що трагедія сталася через "людський фактор". Літак помилково прийняли за ворожий об'єкт, після того як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових ісламської революції. За кілька годин до катастрофи іранські військові обстріляли дві військові бази США на території Іраку.

Уряд Ірану вирішив виплатити компенсації у розмірі $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі українського Boeing, збитого в січні 2020 року недалеко від Тегерана.

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Автор: УНІАН