Дозвіл передбачає необмежену частоту польотів, а також необмежені терміни дії права на виконання рейсів.

Державна авіаційна служба України дозволила новій українській авіакомпанії Bees Airline виконувати регулярні рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

Відповідний наказ Державіаслужби розміщений на її сайті.

Зокрема, дозвіл передбачає необмежену частоту польотів за цими напрямками, а також необмежені терміни дії права на виконання рейсів.

Раніше в квітні українська авіакомпанія Bees Airline повідомила, що з 11 червня запускає прямі регулярні рейси з Херсона в Тбілісі (Грузія).

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Авіакомпанія Bees Airline: що відомо

31 Березня Bees Airline почала продаж авіаквитків на міжнародні регулярні рейси.

Раніше в березні Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії здійснювати польоти за 29 маршрутами, зокрема, по 16 чартерним і 13 регулярним.

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського.

На сайті авіакомпанії повідомляється, що спочатку авіаційний парк Bees Airline складатиметься з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, і вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

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Автор: Павло Степанець