Рейси виконуватимуться два рази на тиждень.

Нова українська авіакомпанія Bees Airline C 11 червня запускає прямі регулярні рейси з Херсона до Тбілісі (Грузія).

Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Рейси виконуватимуться два рази на тиждень.

Відзначається, що продаж квитків вже почався.

Крім цього, прес-служба повідомила, що компанія Bees Airlines отримала від Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) право виконувати рейси до європейських країн.

Що цьому передувало

31 березня нова українська авіакомпанія Bees Airline почала продаж авіаквитків на міжнародні регулярні рейси.

Раніше в березні Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії здійснювати польоти за 29 маршрутами, зокрема, за 16 чартерними та 13 регулярними.

Bees Airline

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського. На сайті авіакомпанії повідомляється, що спочатку авіаційний парк Bees Airline складатиметься з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, і вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

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Автор: Павло Степанець