Завершити будівництво нової ділянки залізниці з Таїланду до Китаю через Лаос планується до 2030 року.

Незважаючи на те, що деякі туристичні напрямки Таїланду є найбільш переповненими у світі, влада країни продовжує працювати над залученням додаткових потоків туристів.

Зокрема, Таїланд активно розвиває залізничне сполучення. Уряд країни заявив, що нова 609-кілометрова ділянка високошвидкісної залізниці, яка з'єднає Таїланд із Китаєм через Лаос, почне роботу в 2030 році, майже на десятиліття пізніше, ніж планувалося спочатку, пише Reuters.

Наразі завершено більше третини будівництва – на 220-кілометровій ділянці, що з'єднує столицю Бангкок з тайландським містом Накхонратчасіма, а вся лінія до Нонгкхая на кордоні з Лаосом буде готова до 2030 року, зазначив представник уряду Таїланду Джираю Хунгсуб.

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Залізнична лінія вартістю 6 мільярдів доларів і протяжністю 1000 км від столиці Лаосу В'єнтьяна до південно-західного китайського міста Куньмін розпочала роботу в 2021 році. До 2023 року ця лінія з'єднається з таїландським Нонгкхаєм через В'єнтьян.

Як зазначає видання, цю заяву було зроблено через рік після того, як Китай закликав Таїланд прискорити розвиток залізничної лінії. Обговорення проєкту почалися майже два десятиліття тому, а у 2017 році Таїланд і Китай підписали угоди про будівництво залізниці з планами почати експлуатацію з 2021 року. Але будівництво зіткнулося із затримками через розбіжності щодо фінансування та проєктування, а також із перебоями через пандемію COVID-19.

Цей план є частиною ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна в галузі торгівлі та інфраструктури "Один пояс, один шлях", яка містить плани за трьома маршрутами, що починаються в Куньміні та проходять через М'янму, Таїланд і В'єтнам.

В'єтнам планує побудувати високошвидкісну залізничну лінію протяжністю 1541 км, яка з'єднає два його найбільших міста, Ханой і Хошимін, вартістю понад 67 мільярдів доларів, плануючи почати експлуатацію в 2035 році. Країна також планує побудувати залізницю вартістю 7,2 мільярда доларів від кордону з китайською провінцією Юньнань до Ханоя, порту Хайфон і міста Халонг.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про плани Таїланду легалізувати казино, щоб заманити ще більше туристів.

Крім того, з січня 2025 року в Таїланді офіційно легалізували одностатеві шлюби, тож влада країни також розраховує збільшити туристичні потоки за рахунок "райдужного туризму".

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