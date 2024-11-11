Якщо ви хочете провести осінній відпочинок як ніхто інший, це місце для вас.

Якщо ви шукаєте осіннього відпочинку з невеликою кількістю людей та можливістю зробити різдвяний шопінг, вам підійде Прованс на південному сході Франції - зокрема, містечко Руссільйон. Про це пише Mirror.

Автори зазначають, що Прованс розташований на південному сході Франції і є приголомшливо красивим регіоном країни - від містечок, побудованих на вершинах скель, до вражаючих гірських хребтів і, звичайно, чарівних сільських ринків.

Містечко Руссільйон відоме своїми вершинами скель і будівлями кольору охри - справжнє осіннє диво. Воно побудоване на вершині скелі, яка забарвлена ​​в чудовий темно-червоний відтінок насиченої охри, а будівлі імітують ці кольори, поряд із зеленню хвойних дерев. Влітку туристів тут більше, ніж 1200 жителів містечка, але в тихі місяці воно пропонує ідеальний спокійний відпочинок.

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У Руссільйоні немає визначних пам'яток, які варто відвідати, але це добре - саме містечко заслуговує на огляд. Видання радить поблукати його звивистими вуличками та помилуватися церквами та будівлями, перш ніж зупинитися в одному з численних кафе чи ресторанів, щоб насолодитися келихом місцевого вина:

"У Руссільйоні багато виноградників, половині з них понад 50 років, а його вино всесвітньо відоме".

Якщо ви віддаєте перевагу зайти на ринок і придбати унікальні різдвяні подарунки, Прованс ваш потішить. Одним із найкращих ринків є Блошиний ринок у Вільнев-лез-Авіньйоні.

Він проходить щосуботи і пропонує все - від антикваріату до творів мистецтва та ідеально підходить для неспішної прогулянки.

Свої товари тут продають від 80 до 100 продавців, і хоча ціни, як правило, справедливі, торгуватись не зашкодить – просто пам’ятайте про ввічливість.

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