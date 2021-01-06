Дипломат зазначив, що можливість подорожувати до країн Євросоюзу за спрощеною системою є для українців дуже важливою, оскільки головна євроінтеграція відбувається "в головах".

У словах депутатів Європарламенту про загрозу для безвізового режиму України з ЄС не йшло мови про "реальну" небезпеку його втрати.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол. Він зазначив, що можливість подорожувати до країн Євросоюзу за спрощеною системою є для українців дуже важливою, оскільки головна євроінтеграція відбувається "в головах".

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"Я знаю, про що ви питаєте, бачив, що про це багато писали. Але новини були засновані на словах депутатів Європарламенту, і там не йшлося про реальні загрози",- відповів дипломат на питання про небезпеку втрати безвізу.

Він підкреслив, що вірить, перш за все, в прямі контакти людей. "Ви знаєте, я дуже ціную те, що українці можуть подорожувати. Я вірю в прямі контакти людей. Українці можуть у нас побачити, як все працює, зрозуміти, яке суспільство вони хочуть створити. Найголовніша інтеграція - в головах. Зараз йде величезна війна дезінформацій, але, побачивши все своїми очима, люди можуть визначити, що правда, а що – ні. Потрібно подорожувати, дивитися, думати, яку країну хочеться побудувати. Україна - суверенна держава, вона сама визначає свій шлях", - сказав Єннес де Мол.

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Автор: Андрій Василюк