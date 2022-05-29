Ірпінь було звільнено від російських окупантів 28 березня 2022 року.

Ірпінь у Київській області одним із перших постраждав від рук російських окупантів, які в ніч на 24 лютого 2022 року вторглися з повномасштабною війною в Україну.

28 березня Ірпінь було звільнено від рашистів, проте наслідки масштабних руйнувань у місті видно досі.

Ось так Ірпінь виглядав із дрону 28 травня 2022 року. Дивіться фоторепортаж УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, за місяць запеклих боїв було пошкоджено 70% міста.

Тим не менше, люди вже починають поступово повертатися до міста, де наразі активно ведуться відновлювальні роботи.

Зокрема, Ірпінь вже на 100% поверхнево обстежили сапери. Тим не менше, вибухотехніки попереджають, що "сюрпризи" від окупантів ще можуть бути знайдені по всьому міста, тож людей, які повертаються додому, закликають бути обережними, не чіпати підозрілі предмети та одразу звертатися до спеціалістів.

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