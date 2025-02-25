Цілком очікувано найкраща європейська кав'ярня розташована в австрійській столиці Відні.

Віденську кав'ярню Gota Coffee Experts визнали найкращою в Європі у 2025 році. При цьому в світовому рейтингу World's 100 Best Coffee Shops цьому популярному кавовому закладу в Австрії дісталося третє місце.

Згідно з інформацією на сайті кав'ярні, її заснували 2017 року як невеликий заклад усього на вісім місць, але до 2021 року Gota Coffee Experts розрослася вже до 45 місць.

Друге місце посіла кав'ярня Tim Wendelboe в норвезькій столиці Осло, а третє – паризька Kawa.

Відео дня

10 найкращих кав'ярень у Європі

Gota Coffee Experts, Відень, Австрія Tim Wendelboe, Осло, Норвегія Kawa, Париж, Франція Hola Coffee Lagasca, Мадрид, Іспанія Kross Coffee Roasters, Ханья, Греція MOK Coffee, Брюссель, Бельгія Nomad Frutas Selectas, Барселона, Іспанія Faro, Рим, Італія 7g Roaster, Віла-Нова-ді-Гая, Португалія Crno Zrno, Любляна, Словенія

Тим часом, найкраща кав'ярня світу на думку експертів World's 100 Best Coffee Shops знаходиться в австралійському Сіднеї – вона називається Toby's Estate Coffee Roasters.

Українські кав'ярні до рейтингу не потрапили, але ми-то знаємо, що вони можуть втерти носа багатьом західним закладам – як за дизайном і сервісом, так і за якістю кави.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристи розповіли, де у світі найсмачніша кава – найчастіше цей підбадьорливий напій хвалили у В'єтнамі, Колумбії та Італії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.