Топ кращих європейських святкових ярмарків цього року очолив різдвяне містечко в Будапешті.

Впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати в новорічно-різдвяний період 2021-2022.

Як повідомляється на сайті European Best Destinations, топ найкращих європейських святкових ярмарків цього року очолив різдвяне містечко Advent Feast at the Basilica в Будапешті, Угорщина.

Найкращі різдвяні містечка в Європі 2021-2022: повний список

1. Будапешт, Угорщина (29 листопада – 1 січня)

2. Базель, Швейцарія (25 листопада – 23 грудня)

3. Мец, Франція (19 листопада – 30 грудня)

4. Відень, Австрія (ярмарок був скасований через локдаун, його відновлення під питанням)

5. Монбельяр, Франція (27 листопада – 27 грудня)

6. Крайова, Румунія (26 листопада – 9 січня)

7. Трір, Німеччина (19 листопада – 22 грудня)

8. Мадейра, Португалія (1 грудня – 9 січня)

9. Брюссель, Бельгія (26 листопада – 2 січня)

10. Говоне і Асті, Італія (13 листопада – 19 грудня, тільки вихідні)

11. Единбург, Шотландія (20 листопада – 4 січня)

12. Кельн, Німеччина (22 листопада – 23 грудня)

13. Таллінн, Естонія (26 листопада – 2 січня)

14. Прага, Чехія (ярмарок скасовано)

15. Манчестер, Англія (12 листопада – 22 грудня)

16. Брюгге, Бельгія (26 листопада – 9 січня)

17. Москва, Росія (з середини грудня до 7 січня)

18. Лейпциг, Німеччина (23 листопада – 23 грудня)

19. Ноттінгем, Англія (15 листопада – 31 грудня)

20. Дюссельдорф, Німеччина (18 листопада – 30 грудня)

Як раніше повідомляло УНІАН, головну ялинку України на Софійській площі в Києві цього року традиційно запалять 19 грудня.

Автор: Марина Григоренко