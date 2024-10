Перший круїз відбудеться під час конкурсу, а другий – уже після нього.

Круїзна компанія Royal Caribbean International 2025 року вирушить у два тематичні круїзи "Євробачення" для шанувальників популярного музичного конкурсу.

Як повідомляє The Independent, Royal Caribbean стала офіційним партнером Євробачення цьогоріч і підтвердила, що проведе вечірку для перегляду в травні 2025 року фіналу конкурсу на борту оновленого лайнера Allure of the Seas, а також ще одну вечірку в червні на судні Independence of the Seas.

Охочі взяти участь у першому заході зможуть піднятися на борт Allure of the Seas 11 травня в Барселоні (Іспанія) або 15 травня в Чівітавеккьї (Італія), де для них підготують різноманітні заходи на тему Євробачення, наприклад, вечори караоке, вікторини, гала-вечерю, перегляд фіналу конкурсу 17 травня 2025 року і виступи-сюрпризи.

Ціни на поїздку туди й назад із Барселони стартують від 843 фунтів стерлінгів з людини (близько 1000 євро), а з Чівітавеккьї – 795 фунтів стерлінгів з людини (близько 950 євро).

Обидва плавання західним Середземномор'ям триватимуть сім ночей, включно із заходами в Неаполь і Пальму.

Тим часом, лайнер Independence of the Seas вирушить із Саутгемптона (Велика Британія) у триденну подорож до Брюгге (Бельгія) 18 червня. Під час плавання гості зможуть насолодитися ностальгічними розвагами, присвяченими конкурсу 2025 року. Ціни починаються від 399 фунтів стерлінгів з людини (близько 480 євро).

Як повідомляв УНІАН, наступний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться 13-17 травня 2025 року в швейцарському місті Базель. На його проведення хочуть витратити близько 37 мільйонів євро, що в 15 разів більше, ніж обійшовся конкурс 2024 року.

