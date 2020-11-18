Американський актор, режисер та продюсер Джозеф Гордон-Левітт шукає фото України для нового проекту.
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«Вітаю, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проекту на моїй платформі hitRECord. Знайдіть кілька фото, які ви зробили там, та додайте їх у проект тут: https://hitrecord.app.link/ukraine», - написав він.
Також у цьому проекті є пропозиції для письменників і акторів озвучування.
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