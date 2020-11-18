Також у цьому проекті є пропозиції для письменників і акторів озвучування.

Американський актор, режисер та продюсер Джозеф Гордон-Левітт шукає фото України для нового проекту.

Читайте такожВідчути мистецтво на дотик: у Львові відкрилася тактильная виставка знаменитого скульптора Пінзеля для незрячих (фоторепортаж)Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Вітаю, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проекту на моїй платформі hitRECord. Знайдіть кілька фото, які ви зробили там, та додайте їх у проект тут: https://hitrecord.app.link/ukraine», - написав він.

Також у цьому проекті є пропозиції для письменників і акторів озвучування.

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Автор: Людмила Жерновська