У бійці активно брали участь троє окупантів, ще кілька намагалися врегулювати суперечку.

П'яні російські військові влаштували бійку на борту літака Чита-Єкатеринбург.

Як повідомляє Телеграм-канал "Сеятель ветра", подібні новини у Росії "несуться" суцільним потоком. Щодня учасники війни проти України когось вбивають, калічать та б'ють.

На кадрах видно, що у бійці брали участь троє військових РФ у статутній формі. Ще один намагався урегулювати конфлікт разом з бортпровідниками. За розбірками окупантів стежили всі пасажири.

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Деяким російським окупантам вдається вижити в Україні, але вони повертаються в РФ підіймати рівень злочинності. Нещодавно у Воронезькій області РФ "доброволець" та "мобік" влаштували застілля, а потім бійку з гранатою.

Крім того, кілька тижнів тому стало відомо, що у Росії "мобіки" ліквідуються, навіть не потрапивши на фронт в Україні. Росіянин в Курській області застрелив товариша зі служби.

А зовсім нещодавно у Брянській області РФ "мобік" взяв у заручники близько 10 військових. Причиною нібито стало те, що напередодні мобілізований дізнався, що на війні в Україні ліквідували його рідних.

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