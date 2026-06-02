У Копенгагені відкриють футуристичний банний комплекс просто на воді

У Water Culture House облаштують відкритий басейн із підігрівом та дитячий басейн на причалі.

У багатьох європейських містах культура купалень і спа є частиною історичної спадщини – від термальних купалень Сечені в Будапешті до знаменитих римських лазень у британському Баті. Втім, саме Скандинавію часто називають одним із головних центрів водного wellness-відпочинку, пише TimeOut.

Невдовзі Копенгаген, який уже відомий своїми морськими купаннями та саунами у міській гавані, отримає ще одну незвичну локацію для відпочинку – новий Water Culture House.

"Новий банний комплекс розташується у гавані Копенгагена поруч із будівлею міської Опери. Відкриття об’єкта очікується вже у 2026 році. Проєкт розробила японська архітектурна студія Kengo Kuma & Associates. У комплексі планують облаштувати центр водної культури, wellness-зону та громадські простори для мешканців і туристів", зазначають у ЗМІ.

За інформацією на офіційному сайті проєкту, споруду зведуть із масивних цегляних блоків із спеціальними проміжками між ними, які дозволятимуть природному світлу проникати всередину вдень. Увечері ефект працюватиме навпаки – світло зсередини будівлі просвічуватиметься назовні через ці отвори.

Комплекс буде безпосередньо поєднаний із басейном у гавані на набережній.

Також у Water Culture House облаштують: відкритий басейн із підігрівом, дитячий басейн на причалі, тренувальні зали, кімнати для зустрічей та громадських заходів.

Автори проєкту обіцяють, що новий простір стане однією з найяскравіших сучасних локацій Копенгагена.

Точну дату відкриття поки не називають, однак запуск комплексу очікується восени 2026 року.

