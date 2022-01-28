Приблизно половина мандрівників по всьому світу планує подорожувати всередині своєї країни протягом 2022 року.

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів назвала збільшення інтересу до внутрішніх подорожей одним з головних туристичних трендів на 2022 рік.

Про це вона написана на своїй сторінці в Facebook.

Надання переваги внутрішньому туризму

"Без перебільшення, 2021 рік став точкою відліку у заснуванні нової культури подорожей. Звичне розуміння мандрів змінилося, як і сама індустрія. В результаті сформувалося кілька помітних трендів, які, я впевнена, залишаться актуальними і розвинуться цього року. Перший світовий тренд, який з’явився після того, як більшість держав закрила кордони для іноземців – збільшення частки внутрішніх подорожей. У всіх країнах світу. І я прогнозую, що така тенденція буде актуальною довгостроковій перспективі, позаяк мандрівники все більше відкриватимуть власні країни під зовсім іншими ракурсами", – написала Олеськів.

Читайте такожВ Держтуризму розповіли, скільки українців минулого року відпочивали за кордономЗокрема, за її словами, згідно з дослідженням, проведеним Всесвітньою радою з подорожей та туризму, приблизно половина мандрівників по всьому світу планує подорожувати всередині своєї країни протягом 2022 року.

Збільшення витрат на внутрішні подорожі

Водночас голова ДАРТ констатувала, що у 2021 році витрати на туристичні подорожі зросли практично у всіх країнах саме у внутрішньому туризмі. Наприклад, європейці витрачали на мандрівки власними країнами на 30,2% більше, ніж у 2020 році. А от на міжнародні подорожі витрати зросли лише на 19,3% у порівнянні з тим же 2020 роком. Те ж стосується країн Південної і Північної Америки, де також зросли витрати на внутрішній туризм – 43,7% та 37,9% відповідно. На Близькому Сході також зросли витрати і на подорожі всередині країни (38,6%), і за її межами (37,9%), тут показники майже ідентичні.

Збільшення тривалості подорожей

При цьому через обмеження, пов’язані з пандемією, мандрівники змушені шукати нові варіанти туристичних поїздок, враховуючи поточні обмеження. Це призвело до збільшення тривалості подорожей: якщо у 2019 році середня тривалість внутрішньої поїздки становила 4 дні, а міжнародної – 9 днів, то у 2021 році понад 52% мандрівників у всьому світі віддали перевагу тривалішому перебуванню – приблизно кожен четвертий з опитаних продовжує свій тур до 10 ночей.

Підвищення інтересу до природних локацій

Крім того, згідно з опитування, проведеним Європейською туристичною комісією, більшість європейців цього року віддасть перевагу короткостроковим подорожам до менш людних, незнайомих місць, природних об’єктів, національних парків, сільських поселень, заповідних територій. Збільшення інтересу до подібних об’єктів можна спостерігати в бронюванні квитків до національних парків між 2019 та 2021 роками (на 37% та на 233,5%, порівняно з 2020 роком).

Підтримка локальних виробників

У світовій туристичній практиці з’явилось нове поняття – Philantourism, що являє собою варіант волонтерського туризму: мандрівники свідомо обирають місце для наступного відпочинку з метою підтримки місцевих громад, витрачаючи гроші не просто на відпочинок, а задля підтримки локальної економіки, заходів, проєктів.

Молодь швидше адаптується до нових умов подорожей

"Якщо говорити про портрет потенційного мандрівника 2022 року, то він юний і усміхнений. Так, найшвидше до усіх змін, пов’язаних із пандемією, адаптувалася молодь. Саме вони демонструють готовність подорожувати попри обмеження та бронюють обрані місця для відпочинку в основному онлайн. Соціальні медіа та цифровий маркетинг стали невіддільним інструментом сучасної реклами і, скоріш за все, залишаться такими в довгостроковій перспективі. До речі, найпопулярнішою мережею, яку використовують як джерело натхнення для подорожей, визначено Instagram", – додала Олеськів.

Водночас, за словами очільниці ДАРТ, до ТОП-10 найпопулярніших атракцій для відвідування серед молоді у 2021 році увійшли: парки розваг, зоопарки, музеї, акваріуми, ботсади, гори, визначні пам’ятки, історичні місця, озера та храми.

Як раніше повідомляв УНІАН, за результами ддослідження ДАРТ, найчастіше українці беруть до уваги поради друзів та родичів, що мешкають в Україні, плануючи туристичні подорожі.