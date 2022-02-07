Чималий ажіотаж спостерігається навколо нової вежі Діви Марії – її будівництво завершили зовсім недавно.

Одну з візитних карток іспанської Барселони – Спокутний храм Святого Сімейства, також відомий як Саграда Фамілія – знову відкрили для туристів після тривалих коронавірусних обмежень.

Як йдеться у сюжеті ТСН, перші туристи вже встигли відвідати Саграда Фамілія. Чималий ажіотаж спостерігається навколо нової вежі Діви Марії – її будівництво завершили зовсім недавно. До реконструкції її можна було побачити аж 45 років тому. Втім, більшість залів храму досі залишаються закритими – через будівельні роботи.

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До пандемії район навколо храму відвідували більше 4 мільйонів людей на рік. Місцева влада дуже чекає на наплив туристів і сподівається хоча б на половину вийти на показники попередніх років.

"Пандемія зупинила все. У нас майже рік не було відвідувачів, тому у нас було дуже мало коштів для продовження будівництва. Але Саграда Фамілія продовжує рухатися вперед", – зазначив головний архітектор Саграда Фімілія Жорді Фаулі.

Що таке Саграда Фамілія

Саграда Фамілія – найамбітніший проект іспанського архітектора Антоніо Гауді. Будівництво собору почалося майже 140 років тому і триває донині. Дата завершення весь час переносилася. Зараз це 2026 рік, проте вже лунають припущення, що до цього терміну добудувати все-таки не встигнуть.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2021 року на соборі Саграда Фамілія в Барселоні встановили п'ятитонну зірку з 12 променями. Ця історична подія означала повне завершення зведення найвищої вежі храму – імені Діви Марії.