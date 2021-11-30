Урочиста церемонія відкриття відбудеться наступного тижня. Зірку запалять одночасно з вісьмома сотнями вікон вежі.

П'ятитонну зірку з 12 променями встановили на легендарному соборі Саграда Фамілія в Барселоні.

Як йдеться у сюжеті ТСН, це історична подія для міста, оскільки це означатиме повне завершення зведення найвищої вежі храму - імені Діви Марії. Урочиста церемонія відкриття відбудеться наступного тижня. Зірку запалять одночасно з вісьмома сотнями вікон вежі. Все це буде символізувати плащ Богородиці.

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Що таке Саграда Фамілія

Саграда Фамілія - найамбітніший проект іспанського архітектора Антоніо Гауді. Будівництво собору почалося майже 140 років тому і триває донині. Дата завершення весь час переносилася. Зараз це 2026 рік, проте вже звучать припущення, що до цього терміну добудувати все-таки не встигнуть.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в музеї "Собор Саграда Фамілія" запустили україномовний аудіогід. Запуск став можливим завдяки співпраці посла України в Королівстві Іспанія Сергія Погорельцева з директором музею Шав'єром Мартінесом.

Автор: Ірина Погоріла