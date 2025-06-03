Марина Григоренко

Загалом постраждали понад десяток осіб, зокрема іноземці.

В одному з найпопулярніших туристичних міст світу Венеції (Італія) у понеділок, 2 червня 2025 року, сталася надзвичайна подія, яка серйозно травмувала кількох туристів.

Як пише The Independent із посиланням на заяву місцевої влади, 50-річний дуб упав поруч з автобусною зупинкою на групу людей, які чекали в затінку на площі Рима, що слугує головним автобусним вокзалом Венеції – з неї можна доїхати до аеропортів Марко Поло і Тревізо.

Найбільш серйозно постраждала 30-річна італійка, яка сиділа на стіні біля дерева з двома маленькими дітьми. Жінка перебуває в критичному стані з травмами живота, тоді як її діти не зазнали серйозних травм, їм надається психологічна допомога. Інша італійка віком 50 років також перебуває в критичному стані – у неї травми грудей. Ще четверо італійців дістали легкі травми.

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Крім того, є постраждалі серед іноземних туристів. Так, 60-річний американець перебував під наглядом через травму голови, ще один 70-річний американець має травми обличчя, а двоє туристів зі Східної Європи дістали множинні забої.

Загалом постраждало понад десяток людей.

Причина падіння дерева наразі невідома, проте чиновники стверджують, що дерево, яке зламалося біля основи, "було здоровим", його, як і інші рослини, регулярно перевіряли на безпеку.

Як повідомляв УНІАН, також учора, 2 червня 2025 року, на італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого діючого вулкана в Європі – Етни.

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Туристів, які відпочивають на острові, закликають бути уважними, не наближатися до вулкана і стежити за повідомленнями влади, якщо раптом виникне необхідність евакуації.

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