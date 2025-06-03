В одному з найпопулярніших туристичних міст світу Венеції (Італія) у понеділок, 2 червня 2025 року, сталася надзвичайна подія, яка серйозно травмувала кількох туристів.

Як пише The Independent із посиланням на заяву місцевої влади, 50-річний дуб упав поруч з автобусною зупинкою на групу людей, які чекали в затінку на площі Рима, що слугує головним автобусним вокзалом Венеції – з неї можна доїхати до аеропортів Марко Поло і Тревізо.

Найбільш серйозно постраждала 30-річна італійка, яка сиділа на стіні біля дерева з двома маленькими дітьми. Жінка перебуває в критичному стані з травмами живота, тоді як її діти не зазнали серйозних травм, їм надається психологічна допомога. Інша італійка віком 50 років також перебуває в критичному стані – у неї травми грудей. Ще четверо італійців дістали легкі травми.

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Крім того, є постраждалі серед іноземних туристів. Так, 60-річний американець перебував під наглядом через травму голови, ще один 70-річний американець має травми обличчя, а двоє туристів зі Східної Європи дістали множинні забої.

Загалом постраждало понад десяток людей.

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Причина падіння дерева наразі невідома, проте чиновники стверджують, що дерево, яке зламалося біля основи, "було здоровим", його, як і інші рослини, регулярно перевіряли на безпеку.

Як повідомляв УНІАН, також учора, 2 червня 2025 року, на італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого діючого вулкана в Європі – Етни.

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Туристів, які відпочивають на острові, закликають бути уважними, не наближатися до вулкана і стежити за повідомленнями влади, якщо раптом виникне необхідність евакуації.

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