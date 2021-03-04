Земля буде передаватися не для комерційного використання, а лише для організації гірськолижних спусків.

Кабінет міністрів планує передати з державної власності місцевим громадам території лісових масивів для будівництва гірськолижного курорту "Боржава" в Карпатах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції, присвяченій року роботи нинішнього уряду.

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"Йдеться про можливість передачі в межах населених пунктів Свидівця, Боржави значних масивів з державної власності у власність місцевих громад, щоб вони могли керувати цим без пошкодження лісових масивів, але створити гірськолижні траси та прокласти гірськолижні витяги", - сказав він.

За словами прем'єра, земля буде передаватися не для комерційного використання, а лише для організації гірськолижних спусків.

"Ми будемо підтримувати будівництво курорту у законний прозорий спосіб, з необхідними аукціонами, якщо потрібно, із залученням контролюючих правоохоронних органів", - сказав Шмигаль.

Будівництво курорту в Карпатах

У липні 2020 року в офісі президента України відбулася нарада, на якій обговорювався проект створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера "Боржава".

Інтерес до цього проекту виявляють австрійські інвестори.

22 лютого 2021 року заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" заявив, що у 2021 році почнеться будівництво двох гірськолижних курортів у Карпатах - курорту "Боржава" і бази відпочинку в Славському.

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Автор: Дмитро Шварц