Йдеться про курорт "Боржава" та базу відпочинку в Славському.

В Україні в 2021 році розпочнеться будівництво двох гірськолижних курортів в Карпатах – курорту "Боржава" і бази відпочинку в Славському.

Читайте такожАвстрійці планують створити у Карпатах всесезонний туристичний кластерПро це заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура " в Києві.

"Нові курорти в Закарпатській області-Гірськолижний курорт "Боржава", будівництво якого розпочнеться цього року, в Славському новий великий курорт", - сказав він.

Що цьому передувало

У липні минулого року в офісі президента України відбулася нарада, на якому обговорювався проект створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера"Боржава". Інтерес до цього проекту проявляють австрійські інвестори.

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Автор: Павло Степанець