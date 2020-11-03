В Ізраїлі досі діє заборона на в'їзд іноземних громадян, запроваджена в березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

В Ізраїлі з 1 листопада 2020 року розпочався другий етап виходу із загальнонаціонального карантину. Нові положення діятимуть до 14 листопада 2020 року.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства туризму Ізраїлю, зокрема, відновили роботу гостьові комплекси, що складаються не більше, ніж з 4 окремо розташованих циммерів - котеджів для відпочинку, в кожному з яких можуть проживати тільки члени сімей, що складаються з подружжя та їхніх дітей. При недотриманні умов передбачений штраф у розмірі 5 000 шекелів (1 463 доларів).

"Відбулося дуже серйозне обговорення, в рамках якого Міністерство охорони здоров'я погодилося на мою вимогу перенести відкриття готелів типу bed and breakfast на наступний етап виходу з карантину. Це ще одна важлива ін'єкція кисню для індустрії туризму", - прокоментувала міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Хакоен.

Крім того, для відвідувачів стало доступно відвідування заповідників, національних парків, об'єктів культурної та археологічної спадщини, розташованих на відкритих територіях.

При цьому в Ізраїлі досі діє заборона на в'їзд іноземних громадян, запроваджена в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. За даними сервісу visitukraine.today, виняток становлять випадки гуманітарного характеру, а саме: необхідність проведення невідкладної медичної операції. У таких випадках іноземний громадянин безпосередньо звертається до відповідного ізраїльського медичного закладу, який, у разі готовності прийняти такого пацієнта, оформляє спеціальний дозвіл для його в'їзду, згідно з встановленою процедурою.

Це також не стосується пасажирів з дозволом на в'їзд, виданим Управлінням з питань народонаселення та імміграції Ізраїлю або Міністерством закордонних справ Ізраїлю. Такі пасажири підлягають самоізоляції протягом 14 днів.

Крім того, днями Ізраїль дозволив в'їзд бізнес-туристам.

Карантин в різних країнах світу

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Автор: Марина Григоренко