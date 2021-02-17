За китайським календарем Новий рік настав 12 лютого, але святкування традиційно триває два тижні.

У Китаї яскравими світловими шоу по всій країні відзначають настання Нового року.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, різнокольоровим світлом підсвічують хмарочоси, мости та історичні місця. На додачу до святкової ілюмінації на вулицях розвісили традиційні китайські ліхтарі.

За китайським календарем Новий рік настав 12 лютого, святкування традиційно триває два тижні.

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Автор: УНІАН