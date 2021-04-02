За словами міністра, дипломатія наполегливо працює у постійному діалозі з Європейським Союзом, щоб зробити нові умови для подорожей максимально доступними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повноцінні туристичні подорожі відновляться після завершення вакцинації населення від коронавірусу.

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Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю англомовному виданню KyivPost.

Міністр зазначив, що дипломатія наполегливо працює у постійному діалозі з Європейським Союзом, аби зробити нові умови для подорожей максимально доступними.

"Але зараз головний пріоритет - це вакцинація", - наголосив Кулеба.

"Повноцінні міжнародні подорожі не будуть відновлені, допоки вакцинація не буде завершена і пандемія взята під контроль", - констатував міністр.

За словами Кулеби, Україна не є винятком і що вакцини є досі обмеженим ресурсом на глобальному рівні.

Видання зауважує, що деякі країни стали "націоналістами щодо вакцин", оскільки скасували експорт в інші країни, поки їхнє населення не буде повністю імунізованим.

На думку глави МЗС, це величезний виклик, але дипломатія працює наполегливо заради того, щоб дружні країни допомогли Україні отримати певну кількість доз і, зокрема йдеться про Польщу.

"Друзі діляться засобами навіть у найтемніші часи. І Україна теж має друзів. Ми би хотіли побачити правління "ліберальної демократії вакцин", але реальність свідчить про іншу картину, і нам треба чесно поглянути на неї", - додав Кулеба.

Зауважимо, враховуючи вкрай низькі темпи вакцинації в Україні, очевидно, наші туристи ще не скоро зможуть нормально подорожувати.

Подорожі в період пандемії

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Автор: Віталій Саєнко