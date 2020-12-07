За останню добу кількість інфікованих коронавірусом в Україні досягла 821 947 осіб. І поки цифри не зменшаться - про поїздки в ЄС українцям варто забути.
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Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна глава МЗС Дмитро Кулеба, терміни відкриття кордонів Шенгену для громадян України не пов'язані з вакцинацією від COVID-19, а лише із загальною статистикою щодо коронавірусу.
"Це не питання загальної вакцинації, але це питання, безумовно, істотного зменшення цифр в Україні та країнах ЄС", – пояснив Кулеба.
При цьому чиновник зазначив, що українцям і крім ЄС є куди поїхати. Він нагадав про 63 країни, куди в умовах пандемії продовжують пускати українців, з них десять держав - у Європі.
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