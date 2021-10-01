Команді "Світу навиворіт" вдалося потрапити в одну з печер, де зберігають Корани.

2 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1 телеглядачів чекає нова серія "Світу навиворіт", в якій Дмитро Комаров продовжить вивчати закриту пакистанську провінцію Белуджистан.

Мандрівник побуває на священній горі Джебель-аль-Нур. Тут прокладено близько 10 кілометрів підземних лабіринтів і печер, де зберігається понад 2,5 мільйона примірників найважливішої книги кожного мусульманина - Корану. У це місце мусульмани з усього світу відправляють і привозять Корани, непридатні для використання. Адже після того, як священна книга зношується, просто так викинути її не можна.

Читайте такожДмитро Комаров ризикнув життям у новому випуску шоу "Світ навиворіт" у Пакистані (фото)"В одному мішку поміщається 30-40 Коранів. Після сортування мішок відправляють у священну печеру, де його більше не відкриють ніколи", - розповів Комаров.

Команді "Світу навиворіт" вдалося потрапити в одну з печер, де зберігають Корани. Це довгі кілометри тунелів, закладені мішками зі священною книгою. Але найунікальніші екземпляри тут зберігають в спеціальних умовах, під склом. Найдорожчий Коран цієї колекції написаний за допомогою смарагдової пудри, а найдавнішим екземплярам близько тисячі років.

Також Комаров побуває на "кладовищі" кораблів і покаже, як утилізують цей транспорт.

"У Пакистані в мене був особливий "лист бажань"- сюжети, які хотілося зняти особливо. Одна з "мрій" - відпрацювати зміну в Гадані, на кладовищі кораблів, де гігантські суди вручну розрізають на дрібні шматки буквально за 2 місяці", - розповів телеведучий.

Нагадаємо, раніше український мандрівник Дмитро Комаров показав, як у 21 столітті живуть кочові народи Пакистану, в чому схожі українці й пакистанці, і дізнався, наскільки небезпечне закрите місто Кветта.

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Автор: Ольга Робейко