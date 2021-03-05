У березні Єврокомісія планує оприлюднити законопроект про "цифровий зелений паспорт".

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге висловився проти запровадження в ЄС "паспортів вакцинації".

Наразі немає певних даних про те, скільки тримається імунітет, пов'язаний з вакцинацією проти коронавірусу, заявив Клюге в інтерв'ю виданню Die Welt, повідомляє Deutsche Welle.

Зважаючи на це, ВООЗ ставиться критично до намірів запровадити паспорти вакцинації.

"Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю", - наголосив Клюге.

При цьому він додав, що заявленої на літо появи таких паспортів "навряд чи уникнути".

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"Однак ВООЗ цього не рекомендує", - заявив Клюге.

Паспорти вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені "упродовж кількох тижнів".

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати - так званого "паспорта вакцинації" - викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

В Єврокомісії планують до кінця березня представити проект "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу. Запровадження паспорту вакцинації називається надійним шляхом для скасування обмежень, також це має сприяти відновленню вільних подорожей Європою. Протягом трьох місяців мають бути створені технічні умови для того, щоб у межах усього ЄС дані паспорта зчитувались безпечно.

17 березня Єврокомісія оприлюднить законопроект про "цифровий зелений паспорт", у якому мають нотуватись дані про вакцинацію проти коронавірусу, хворобу COVID-19, а також негативні тести на коронавірус.

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Автор: Вікторія Токарєва