Європейські міста вже не хочуть бачити туристів. Принаймні не у тій кількості, що є сьогодні.

Усе більше європейських міст бачать в туристах джерело проблем, а не прибутків. Тож місцеві чиновники починають вигадувати усілякі заборони та обмеження, аби зменшити кількість туристів, чи принаймні знизити дискомфорт місцевого населення від навали "дорогих гостей". Портал Euronews звернув увагу на кілька найцікавіших випадків.

Район Ноттінг-Гілл, Лондон, Британія

Район Ноттінг-Гілл у західному Лондоні став популярним у туристів після виходу на екрани культової романтичної комедії "Ноттінг-Гілл" із Джулією Робертс та Г'ю Грантом у головних ролях. Візитівкою району завжди були різнокольорові будиночки, які створювали атмосферу казкового містечка.

Але натовпи туристів, які пруть в цей район фотографуватися, неабияк дратують тамтешніх мешканців. Туристи не лише позбавляють їхнє життя приватності, але також галасують і смітять.

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Тепер деякі мешканці почали фарбувати свої симпатичні будиночки у чорні та сірі кольори, щоб відбити у туристів бажання фотографуватися на їхньому тлі.

Район Чінкве-Терре, Лігурія, Італія

Національний парк Чінкве-Терре поєднує в собі запаморочливі природні ландшафти з туристичними тропами та кілька тихих поселень з цікавою архітектурою.

Пішохідні маршрути приваблюють тисячі туристів, що змусило адміністрацію національного парку запровадити низку обмежень, в тому числі заради безпеки самих туристів. Наприклад, їм заборонили гасати гірськими стежками у шльопанцях.

А в останніх онлайн-керівництвах щодо відвідування парку з’явився вже цілий перелік чітких вимог до відвідувачів, і поліція тепер суворо перевіряє, наскільки спорядження туристів відповідає вимогам адміністрації.

Барселона, Іспанія

Китайська соцмережа TikTok відома своєю здатністю запускати безглузді і часто шкідливі тренди. Жертвою одного з таких трендів став майдан Гауді перед храмом Саграда Фамілія у Барселоні. Сотні туристів мавпували вірусне відео, намагаючись зняти селфі на тлі храму, доки їх спускав ескалатор місцевого метро.

Натовпи тіктокерів постійно створювали затори на вході до станції підземки, що страшенно бісило місцевих мешканців. Зрештою міська влада вирішила побудувати спеціальну селфі-зону біля собору Саграда Фамілія, аби користувачі TikTok могли зробити стільки дурнуватих селфі, скільки їм заманеться, не заважаючи при цьому іншим людям.

Бенідорм, Іспанія

В іспанському курортному місті Бенідорм влада оголосила про значні штрафи за неналежне використання електроскутерів, призначених для людей з інвалідністю.

Поліція каже, що нахабні туристи орендували ці транспортні засоби для розваги, не маючи реальних проблем із пересуванням. Вони просто гасали вулицями з небезпечною швидкістю.

Тепер використання скутерами дозволено виключно тим, хто справді має проблеми зі здоров’ям і обмежену мобільність. Порушникам цього правила загрожує штраф до 500 євро.

Інші туристичні новини

Як писав УНІАН, французькі музеї стануть дорожчими для іноземців, які приїхали не з країн Європейського союзу. Чиновники вважають, що коли вже людина приїхала з іншого континенту, то вже не пошкодує додаткові 30 євро за селфі з Моною Лізою.

Також ми розповідали, що італійський острів Сицилія, який не безпідставно асоціюється з мафіозними кланами, стає усе більш популярним напрямком для туристів. Особливо тих, хто подорожує на самоті.

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