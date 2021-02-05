Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 5 лютого 2021 року.

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В порівнянні з попереднім тижнем, до "червоної" зони, зокрема, перемістилися Мальдіви та Молдова. Також "червоними" залишаються практично всі країни Євросоюзу.

В плані популярних туристичних країн ситуація наступна: в "зеленій" зоні перебувають Болгарія, Єгипет, Марокко, Таїланд, Танзанія, Туреччина та Шрі-Ланка, тоді як Албанія, Домініканська Республіка, Мальдіви, Мексика, ОАЕ, Сейшельські острови, Чорногорія та Хорватія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 5 лютого до "червоної" зони потрапили 80 країн (минулого тижня їх було 74), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Болівія, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Данія, Домініканська Республіка, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Канада, Кіпр, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Ліван, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдіви, Мальта, Мексика, Монако, Молдова, Нідерланди, Німеччина, ОАЕ, Панама, Парагвай, Південна Африка, Перу, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туніс, Уругвай, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 5 лютого до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 124 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Багамські острови, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ісландія, Йорданія, Казахстан, Катар, Кенія, Киргизстан, Китай, Колумбія, Куба, Мадагаскар, Марокко, Непал, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Сирія, Сінгапур, Таїланд, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Нові правила в'їзду до різних країн

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Автор: Марина Григоренко