Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 29 січня 2021 року.

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В порівнянні з попереднім тижнем, до "червоної" зони, зокрема, перемістилися Домініканська Республіка, Мексика, Барбадос, Парагвай та Перу. Також "червоними" залишаються практично всі країни Євросоюзу.

В плані популярних туристичних країн ситуація наступна: в "зеленій" зоні перебувають Болгарія, Єгипет, Мальдіви, Марокко, Таїланд, Танзанія, Туреччина та Шрі-Ланка, тоді як Албанія, Домініканська Республіка, Мексика, ОАЕ, Сейшельські острови, Чорногорія та Хорватія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 29 січня до "червоної" зони потрапили 74 країни (минулого тижня їх було 68), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Болівія, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Данія, Домініканська Республіка, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Канада, Кіпр, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Ліван, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нідерланди, Німеччина, ОАЕ, Панама, Парагвай, Південна Африка, Перу, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Суринам, Туніс, Уругвай, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 29 січня до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 124 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Багамські острови, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ісландія, Йорданія, Казахстан, Катар, Кенія, Киргизстан, Китай, Колумбія, Куба, Мальдіви, Марокко, Молдова, Непал, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Сирія, Сінгапур, Таїланд, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Нові правила в'їзду до різних країн

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Автор: Марина Григоренко