Найкращою країною Європи для любителів котів несподівано для багатьох визнали Бельгію.

Такі країни, як Греція та Кіпр, традиційно вважаються "котячими" – туристи з радістю фотографують пухнастиків на вулицях місцевих міст і впевнені, що тут їм живеться дуже добре.

Однак свіже дослідження компанії Go Voyager призвело до несподіваних результатів – виявляється, саме ці країни є одними з найменш кошачолюбних у Європейському союзі.

Як проводилося дослідження

У рамках дослідження експерти проаналізували чисельність кішок на квадратний кілометр у кожній із 27 країн Євросоюзу, а також відсоток домогосподарств, у яких є хоча б одна кішка.

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"Рейтинг кожної країни ЄС на основі вищезазначених даних дав змогу нашій команді з'ясувати, яка держава-член ЄС найкраще підходить для відвідин любителями кішок, оскільки там існує вища ймовірність зустріти пухнастого друга", – зазначили автори дослідження.

У підсумку вони дійшли висновку, що найбільш густонаселеною кішками країною ЄС є Мальта, а найменш густонаселеною – Греція. Також саме на Мальті було зафіксовано найбільше кішок на квадратний кілометр (316,46), тоді як найменше – у Фінляндії (2,9).

Тим часом, Румунію визнали країною з найбільшою кількістю домогосподарств, у яких мешкають кішки – 48%, тоді як найменше кішок мешкає в домогосподарствах Греції (13%).

"Хоча Греція, особливо Афіни, відома своєю популяцією бродячих кішок, проте за статистикою в них найнижчий відсоток домогосподарств, у яких є кішки", – зазначають автори дослідження.

При цьому найменша загальна кількість кішок проживає на Кіпрі (60 810), а найбільша – у Німеччині (15 200 000).

Водночас загальний рейтинг найкращих країн Європи для любителів кішок, що враховує всі показники, вельми несподівано для багатьох очолила Бельгія – там мешкає 81,89 кішок на квадратний кілометр через високу культуру утримання домашніх тварин і тісноту житлових приміщень. Кішки живуть у 33% бельгійських домогосподарств.

10 найбільш котячих країн Європи

Бельгія Угорщина Польща Мальта Румунія Франція Словенія Німеччина Нідерланди Австрія

Тим часом, останнє місце в рейтингу дісталося Греції. За нею йдуть Ірландія, Хорватія, Швеція та Кіпр.

Варто зазначити, що в рейтингу не враховували Туреччину – країну, яка, ймовірно, найбільше асоціюється у туристів з котами. Хвостаті пухнастики там буквально всюди: на вулицях, на дахах і у вікнах будинків, у магазинах і навіть вестибюлях офісних будівель. А місцеві жителі їх не женуть геть, а навпаки – раді бачити.

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