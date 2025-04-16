Бельгію визнали найкращою країною ЄС для котів / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Такі країни, як Греція та Кіпр, традиційно вважаються "котячими" – туристи з радістю фотографують пухнастиків на вулицях місцевих міст і впевнені, що тут їм живеться дуже добре.

Однак свіже дослідження компанії Go Voyager призвело до несподіваних результатів – виявляється, саме ці країни є одними з найменш кошачолюбних у Європейському союзі.

Як проводилося дослідження

У рамках дослідження експерти проаналізували чисельність кішок на квадратний кілометр у кожній із 27 країн Євросоюзу, а також відсоток домогосподарств, у яких є хоча б одна кішка.

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"Рейтинг кожної країни ЄС на основі вищезазначених даних дав змогу нашій команді з'ясувати, яка держава-член ЄС найкраще підходить для відвідин любителями кішок, оскільки там існує вища ймовірність зустріти пухнастого друга", – зазначили автори дослідження.

У підсумку вони дійшли висновку, що найбільш густонаселеною кішками країною ЄС є Мальта, а найменш густонаселеною – Греція. Також саме на Мальті було зафіксовано найбільше кішок на квадратний кілометр (316,46), тоді як найменше – у Фінляндії (2,9).

Тим часом, Румунію визнали країною з найбільшою кількістю домогосподарств, у яких мешкають кішки – 48%, тоді як найменше кішок мешкає в домогосподарствах Греції (13%).

"Хоча Греція, особливо Афіни, відома своєю популяцією бродячих кішок, проте за статистикою в них найнижчий відсоток домогосподарств, у яких є кішки", – зазначають автори дослідження.

При цьому найменша загальна кількість кішок проживає на Кіпрі (60 810), а найбільша – у Німеччині (15 200 000).

Водночас загальний рейтинг найкращих країн Європи для любителів кішок, що враховує всі показники, вельми несподівано для багатьох очолила Бельгія – там мешкає 81,89 кішок на квадратний кілометр через високу культуру утримання домашніх тварин і тісноту житлових приміщень. Кішки живуть у 33% бельгійських домогосподарств.

10 найбільш котячих країн Європи

  1. Бельгія
  2. Угорщина
  3. Польща
  4. Мальта
  5. Румунія
  6. Франція
  7. Словенія
  8. Німеччина
  9. Нідерланди
  10. Австрія

Тим часом, останнє місце в рейтингу дісталося Греції. За нею йдуть Ірландія, Хорватія, Швеція та Кіпр.

Варто зазначити, що в рейтингу не враховували Туреччину – країну, яка, ймовірно, найбільше асоціюється у туристів з котами. Хвостаті пухнастики там буквально всюди: на вулицях, на дахах і у вікнах будинків, у магазинах і навіть вестибюлях офісних будівель. А місцеві жителі їх не женуть геть, а навпаки – раді бачити.

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