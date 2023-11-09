National Geographic склав список місць, які варто відвідати в 2024 році/ Колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Відомий журнал National Geographic Traveler опублікував перелік із 30 місць по всьому світу, які варто відвідати у 2024 році.

У список увійшли як окремі міста, так і цілі штати або провінції, а також мальовничі пам'ятки природи. Близько половини місць зі списку знаходяться в Європі.

Серед міст, які варто відвідати - Сіань, Китай, який найбільше відомий своїми Теракотовими воїнами, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Ліма, Перу, яка стала одним із найвідоміших гастрономічних місць у світі та Тайнань, первісна столиця Тайваню, що відзначатиме своє 400-річчя у 2024 році.

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У кількох випадках National Geographic виділяв цілі штати. У США їх було два, Техас і Нью-Йорк. У штаті Нью-Йорк, крім самого міста, журнал радить відвідати Лейк-Плесід і Ніагарський водоспад. Тим часом у Техасі є кілька чудових місць, де можна помилуватися повним сонячним затемненням у 2024 році.

National Geographic також високо оцінив північний індійський штат Сіккім, який розташований у Гімалаях поблизу кордонів країни з Бутаном і Непалом. Його перлиною в короні є Канченджанга, третя за висотою гора в світі.

У списку також багато красивих природних місць. Серед них пустеля Атакама в Чилі (найпосушливіше місце в світі), острів Домініка в Карибському басейні з пишною рослинністю та сухі ліси Андрефана на Мадагаскарі, які славляться баобабами.

Повний список місць для подорожі у 2024 році:

  • Албанські Альпи, Албанія
  • Белфаст, Північна Ірландія 
  • Емілія-Романья, Італія 
  • Європа поїздом
  • Галловей і Південний Ейршир, Шотландія 
  • Нордленд, Норвегія 
  • Північний Йоркшир, Англія
  • Помпеї, Італія
  • Сайма, Фінляндія 
  • Тарту, Естонія 
  • Чемпіонат Європи з футболу, Німеччина
  • Валетта, Мальта 
  • Віскі в Уельсі
  • Дикий Атлантичний шлях, Ірландія 
  • Пустеля Атакама, Чилі - найсухіше місце в світі
  • Ліма, Перу 
  • Штат Нью-Йорк 
  • Маямі, Флорида
  • Домініка
  • Нова Шотландія, Канада
  • Техас 
  • півострів Юкатан, Мексика
  • Водно-болотні угіддя Ібера, Аргентина
  • Акагера, Руанда
  • Сухі ліси Андрефана, Мадагаскар 
  • Сьєрра-Леоне
  • Сіккім, Індія
  • Тайнань, Тайвань
  • Сіань, Китай 
  • Вікторія, Австралія

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Також ми розповідали, що у 2024 році з'явиться унікальний маршрут на поїзді, який охоплюватиме чотири континенти і більше 20 міст в 13 країнах, він займатиме 80 днів і дозволить об'їхати увесь світ.

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