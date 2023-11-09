У список увійшли як окремі міста, так і цілі штати або провінції, а також мальовничі пам'ятки природи.

Відомий журнал National Geographic Traveler опублікував перелік із 30 місць по всьому світу, які варто відвідати у 2024 році.

У список увійшли як окремі міста, так і цілі штати або провінції, а також мальовничі пам'ятки природи. Близько половини місць зі списку знаходяться в Європі.

Серед міст, які варто відвідати - Сіань, Китай, який найбільше відомий своїми Теракотовими воїнами, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Ліма, Перу, яка стала одним із найвідоміших гастрономічних місць у світі та Тайнань, первісна столиця Тайваню, що відзначатиме своє 400-річчя у 2024 році.

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У кількох випадках National Geographic виділяв цілі штати. У США їх було два, Техас і Нью-Йорк. У штаті Нью-Йорк, крім самого міста, журнал радить відвідати Лейк-Плесід і Ніагарський водоспад. Тим часом у Техасі є кілька чудових місць, де можна помилуватися повним сонячним затемненням у 2024 році.

National Geographic також високо оцінив північний індійський штат Сіккім, який розташований у Гімалаях поблизу кордонів країни з Бутаном і Непалом. Його перлиною в короні є Канченджанга, третя за висотою гора в світі.

У списку також багато красивих природних місць. Серед них пустеля Атакама в Чилі (найпосушливіше місце в світі), острів Домініка в Карибському басейні з пишною рослинністю та сухі ліси Андрефана на Мадагаскарі, які славляться баобабами.

Повний список місць для подорожі у 2024 році:

Албанські Альпи, Албанія

Белфаст, Північна Ірландія

Емілія-Романья, Італія

Європа поїздом

Галловей і Південний Ейршир, Шотландія

Нордленд, Норвегія

Північний Йоркшир, Англія

Помпеї, Італія

Сайма, Фінляндія

Тарту, Естонія

Чемпіонат Європи з футболу, Німеччина

Валетта, Мальта

Віскі в Уельсі

Дикий Атлантичний шлях, Ірландія

Пустеля Атакама, Чилі - найсухіше місце в світі

Ліма, Перу

Штат Нью-Йорк

Маямі, Флорида

Домініка

Нова Шотландія, Канада

Техас

півострів Юкатан, Мексика

Водно-болотні угіддя Ібера, Аргентина

Акагера, Руанда

Сухі ліси Андрефана, Мадагаскар

Сьєрра-Леоне

Сіккім, Індія

Тайнань, Тайвань

Сіань, Китай

Вікторія, Австралія

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Також ми розповідали, що у 2024 році з'явиться унікальний маршрут на поїзді, який охоплюватиме чотири континенти і більше 20 міст в 13 країнах, він займатиме 80 днів і дозволить об'їхати увесь світ.

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