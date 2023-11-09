Відомий журнал National Geographic Traveler опублікував перелік із 30 місць по всьому світу, які варто відвідати у 2024 році.
У список увійшли як окремі міста, так і цілі штати або провінції, а також мальовничі пам'ятки природи. Близько половини місць зі списку знаходяться в Європі.
Серед міст, які варто відвідати - Сіань, Китай, який найбільше відомий своїми Теракотовими воїнами, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Ліма, Перу, яка стала одним із найвідоміших гастрономічних місць у світі та Тайнань, первісна столиця Тайваню, що відзначатиме своє 400-річчя у 2024 році.
У кількох випадках National Geographic виділяв цілі штати. У США їх було два, Техас і Нью-Йорк. У штаті Нью-Йорк, крім самого міста, журнал радить відвідати Лейк-Плесід і Ніагарський водоспад. Тим часом у Техасі є кілька чудових місць, де можна помилуватися повним сонячним затемненням у 2024 році.
National Geographic також високо оцінив північний індійський штат Сіккім, який розташований у Гімалаях поблизу кордонів країни з Бутаном і Непалом. Його перлиною в короні є Канченджанга, третя за висотою гора в світі.
У списку також багато красивих природних місць. Серед них пустеля Атакама в Чилі (найпосушливіше місце в світі), острів Домініка в Карибському басейні з пишною рослинністю та сухі ліси Андрефана на Мадагаскарі, які славляться баобабами.
Повний список місць для подорожі у 2024 році:
- Албанські Альпи, Албанія
- Белфаст, Північна Ірландія
- Емілія-Романья, Італія
- Європа поїздом
- Галловей і Південний Ейршир, Шотландія
- Нордленд, Норвегія
- Північний Йоркшир, Англія
- Помпеї, Італія
- Сайма, Фінляндія
- Тарту, Естонія
- Чемпіонат Європи з футболу, Німеччина
- Валетта, Мальта
- Віскі в Уельсі
- Дикий Атлантичний шлях, Ірландія
- Пустеля Атакама, Чилі - найсухіше місце в світі
- Ліма, Перу
- Штат Нью-Йорк
- Маямі, Флорида
- Домініка
- Нова Шотландія, Канада
- Техас
- півострів Юкатан, Мексика
- Водно-болотні угіддя Ібера, Аргентина
- Акагера, Руанда
- Сухі ліси Андрефана, Мадагаскар
- Сьєрра-Леоне
- Сіккім, Індія
- Тайнань, Тайвань
- Сіань, Китай
- Вікторія, Австралія
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Також ми розповідали, що у 2024 році з'явиться унікальний маршрут на поїзді, який охоплюватиме чотири континенти і більше 20 міст в 13 країнах, він займатиме 80 днів і дозволить об'їхати увесь світ.