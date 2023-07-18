Туристи починають вибирати більш прохолодні країни і відмовлятися від відпочинку влітку.

Різке підвищення літніх температур у південній Європі може привести до того, що мандрівники почнуть вибирати більш прохолодні напрямки для літньої відпустки або будуть їздити на відпочинок навесні або восени.

Дані Європейської туристичної комісії (ETC) показують, що число людей, охочих поїхати в Середземноморський регіон в період з червня по листопад, вже скоротилося на 10% в порівнянні з минулим роком, повідомляє Reuters.

Водночас спостерігається сплеск інтересу до таких напрямків, як Чехія, Данія, Ірландія і Болгарія.

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"Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому матимуть більший вплив на вибір мандрівників в Європі", – констатував глава ETC Мігель Санс.

Згідно зі звітом компанії, 7,6% мандрівників тепер розглядають екстремальні погодні явища як серйозну проблему для поїздок в період з червня по листопад.

Серед них мешканка Норвегії Аніта Ельшой, яка повернулася додому зі свого улюбленого місця відпочинку в Італії на тиждень раніше, ніж планувалося, коли температура досягла 35°С.

"(У мене) сильно боліла голова, ноги і пальці набрякли, і у мене все більше запаморочилося. Ми повинні були бути там два тижні, але не могли (залишитися) через спеку", – поскаржилася жінка.

Водночас, туристичні компанії стверджують, що поки не спостерігають великої кількості скасувань поїздок через сильну спеку. За словами Шона Тіптона з британської групи турагентств ABTA, британці все ще бронюють менше відпусток вдома і більше на Середземномор'ї, часто за багато місяців наперед, оскільки вони хочуть надолужити згаяне за два роки локдаунів через пандемію коронавірусу.

Проте експерти відзначають, що ситуація незабаром може змінитися, оскільки хвилі спеки стануть більш виснажливими. Метеорологи прогнозують, що вже на цьому тижні температура може перевершити поточний рекорд Європи в 48,8 градусів за Цельсієм.

"Наше недавнє дослідження вказує на зниження числа людей, зацікавлених в подорожах в серпні, піковому місяці, в той час як все більше європейців розглядають можливість осінніх поїздок", – зазначив глава ETC Мігель Санс.

Його слова підтверджують і самі туристи. У розмові з Reuters туристи в Римі повідомили, що тепер вони двічі подумають, перш ніж знову бронювати поїздку туди в липні, оскільки під час відпочинку вони тільки тим і займалися, що намагалися пити достатньо води, зберігати прохолоду і шукати місця з кондиціонером.

При цьому влада Італії, економіка якої сильно залежна від літнього туристичного сезону, вже б'є на сполох через можливе скорочення числа відпочиваючих. Раніше Міністерство навколишнього середовища Італії попередило, що іноземні туристи в майбутньому будуть більше подорожувати навесні та восени і вибиратимуть більш прохолодні напрямки.

Водночас в деяких країнах сподіваються, що ця тенденція просто призведе до перерозподілу потоків туристів, а не до їхнього скорочення. Так, за даними Міністерства навколишнього середовища Греції, збільшення кількості поїздок в зимові, весняні та осінні місяці навпаки може полегшити проблему з переповненістю місцевих курортів влітку і компенсувати потенційне літнє скорочення.

Тим часом, в Іспанії вже спостерігається зміна пріоритетів туристів. Згідно зі звітом Національної туристичної асоціації Exceltur, очікується високий попит на відпочинок в прибережних районах на півночі країни і на островах, де літні температури, як правило, нижчі.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам дали кілька порад, як пережити пекельну спеку на європейських курортах цього літа.

Також експерти назвали найкращі європейські країни для того, щоб уникнути пекельної спеки цього літа – у топі Ірландія і чотири країни Скандинавії.

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