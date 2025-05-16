Інтерес до Вільнюса цього літа зріс більше, ніж до будь-яких інших міст світу.

Литовську столицю Вільнюс визнали найбільш трендовим напрямком літа на літо 2025 року.

Такого висновку дійшла пошукова платформа подорожей Kayak, вивчивши свої дані про бронювання і виявивши, що цього року на радарах туристів на літо 2025 року з'явилися менш відомі напрямки. У процентному співвідношенні найбільше зростання інтересу порівняно з минулим роком спостерігалося саме до Вільнюса – 105%, зазначає Time Out.

Друге місце в рейтингу дісталося другому за величиною місту Зімбабве Булавайо – 84%, а третє – столиці Південної Кореї Сеулу з 65%.

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10 найпопулярніших літніх напрямків за версією Kayak

Вільнюс, Литва Булавайо, Зімбабве Сеул, Південна Корея Хараре, Зімбабве Момбаса, Кенія Буенос-Айрес, Аргентина Біллунд, Данія Цюрих, Швейцарія Кишинів, Молдова Гетеборг, Швеція

Одночасно Kayak представив топ-10 міст світу, які найчастіше шукають мандрівники як потенційне місце для відпочинку цього літа, додає Time Out.

10 напрямків, які найчастіше шукають туристи цього літа

Бангкок, Таїланд Маніла, Філіппіни Нью-Йорк, США Фару, Португалія Малага, Іспанія Аліканте, Іспанія Орландо, США Токіо, Японія Коломбо, Шрі-Ланка Барселона, Іспанія

Як повідомляв УНІАН, раніше французьку столицю Париж визнали найкращим містом світу для поціновувачів культури та мистецтва цього року.

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