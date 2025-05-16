Вільнюс – найбільш трендовий напрямок світу влітку 2025 року / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Литовську столицю Вільнюс визнали найбільш трендовим напрямком літа на літо 2025 року.

Такого висновку дійшла пошукова платформа подорожей Kayak, вивчивши свої дані про бронювання і виявивши, що цього року на радарах туристів на літо 2025 року з'явилися менш відомі напрямки. У процентному співвідношенні найбільше зростання інтересу порівняно з минулим роком спостерігалося саме до Вільнюса – 105%, зазначає Time Out.

Друге місце в рейтингу дісталося другому за величиною місту Зімбабве Булавайо – 84%, а третє – столиці Південної Кореї Сеулу з 65%.

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10 найпопулярніших літніх напрямків за версією Kayak

  1. Вільнюс, Литва
  2. Булавайо, Зімбабве
  3. Сеул, Південна Корея
  4. Хараре, Зімбабве
  5. Момбаса, Кенія
  6. Буенос-Айрес, Аргентина
  7. Біллунд, Данія
  8. Цюрих, Швейцарія
  9. Кишинів, Молдова
  10. Гетеборг, Швеція

Одночасно Kayak представив топ-10 міст світу, які найчастіше шукають мандрівники як потенційне місце для відпочинку цього літа, додає Time Out.

10 напрямків, які найчастіше шукають туристи цього літа

  1. Бангкок, Таїланд
  2. Маніла, Філіппіни
  3. Нью-Йорк, США
  4. Фару, Португалія
  5. Малага, Іспанія
  6. Аліканте, Іспанія
  7. Орландо, США
  8. Токіо, Японія
  9. Коломбо, Шрі-Ланка
  10. Барселона, Іспанія

Як повідомляв УНІАН, раніше французьку столицю Париж визнали найкращим містом світу для поціновувачів культури та мистецтва цього року.

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