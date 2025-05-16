Литовську столицю Вільнюс визнали найбільш трендовим напрямком літа на літо 2025 року.
Такого висновку дійшла пошукова платформа подорожей Kayak, вивчивши свої дані про бронювання і виявивши, що цього року на радарах туристів на літо 2025 року з'явилися менш відомі напрямки. У процентному співвідношенні найбільше зростання інтересу порівняно з минулим роком спостерігалося саме до Вільнюса – 105%, зазначає Time Out.
Друге місце в рейтингу дісталося другому за величиною місту Зімбабве Булавайо – 84%, а третє – столиці Південної Кореї Сеулу з 65%.
10 найпопулярніших літніх напрямків за версією Kayak
- Вільнюс, Литва
- Булавайо, Зімбабве
- Сеул, Південна Корея
- Хараре, Зімбабве
- Момбаса, Кенія
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Біллунд, Данія
- Цюрих, Швейцарія
- Кишинів, Молдова
- Гетеборг, Швеція
Одночасно Kayak представив топ-10 міст світу, які найчастіше шукають мандрівники як потенційне місце для відпочинку цього літа, додає Time Out.
10 напрямків, які найчастіше шукають туристи цього літа
- Бангкок, Таїланд
- Маніла, Філіппіни
- Нью-Йорк, США
- Фару, Португалія
- Малага, Іспанія
- Аліканте, Іспанія
- Орландо, США
- Токіо, Японія
- Коломбо, Шрі-Ланка
- Барселона, Іспанія
Як повідомляв УНІАН, раніше французьку столицю Париж визнали найкращим містом світу для поціновувачів культури та мистецтва цього року.
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