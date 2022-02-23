В організації назвали, які міста в Україні наразі є найбезпечнішими для туристичної подорожі.

Існує три можливі сценарії розвитку туризму в Україні в умовах загострення військової агресії з боку Росії: негативний, реальний і оптимістичний.

Про це в інтерв'ю TRAVEL РБК-Україна розповів голова правління об'єднання представників туристичної трансформації України Visit Ukraine Антон Тараненко.

Так, за його словами, негативний сценарій передбачає, що в Україні почнуться серйозні бойові дії, пов'язані не тільки з Донецькою та Луганською областю. Тоді закриється небо і туризм повністю зупиниться.

"Реальний": дії починаються на сході України, загострення триває 2-3 місяці до початку літа. Березень і квітень ми живемо в стані повноцінної війни, як це було в 2014-15 роках. Державі треба буде переконати, що 80% відсотків території України – безпечні. Традиційний туризм впаде – залишиться на рівні 20-30% від максимуму, який був. Якщо в "хороший день" в Україну заїжджає 10 тисяч іноземців, то в першому варіанті цей показник буде "нуль", а в другому – 2-3 тисячі осіб", – пояснює Тараненко.

Також, на його думку, існує оптимістичний сценарій розвитку туризму в Україні: якщо не буде активних бойових дій на Сході, не буде загиблих, захоплення територій і заворушень у великих містах і в Києві, але будуть проводитися переговори, то Україна втратить близько 30-50% туристів. При цьому туристи будуть вибирати безпечні міста – Західну Україну або море в Одесі.

Також Тараненко назвав, які міста в Україні є найбезпечнішими для туристичної подорожі.

"Такими містами на сьогодні точно залишаються Київ, Львів, Одеса, Кам'янець-Подільський, вся Західна Україна: неймовірні Чернівці, файне місто Тернопіль, Ужгород, Луцьк. Ще – зимовий Буковель, де до кінця березня триватиме сезон. Дуже люблю Маріуполь і Святогірськ за туристичні місця. Навіть місто Харків – моє улюблене місце формату молодіжної тусовки, але географічно вони ближче до зони конфлікту", – заявив він.

Водночас представник Visit Ukraine впевнений, що Україні на сьогоднішній день варто продовжувати промотувати безпечні для туриста напрямки, щоб туристичний бізнес не зупинився повністю.

Ситуація на ринку авіаперевезень України через російську агресію

12 лютого 2022 року нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну через загрозу війни в країні.

Згодом джерела ЗМІ повідомили, що низка великих міжнародних страховиків можуть відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах в повітряному просторі України.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Водночас там відзначили, що у деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Зрештою 13 лютого Кабінет міністрів схвалив виділення 16,6 млрд грн для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній.

Станом на 22 лютого 2022 року рейси в Україну на тривалий час скасували чотири іноземні авіакомпанії.

Українські авіакомпанії продовжують виконувати рейси за розкладом, з незначними змінами. Також вони не планують змінювати польотні програми в майбутньому.

У свою чергу в "Укрзалізниці" запевнили, що залізничне сполучення з європейськими країнами припинено не буде, адже воно може стати запасним варіантом у разі можливого обмеження авіасполучення.