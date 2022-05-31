На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Пляжний сезон у Києві розпочинати поки не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів та проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Плесо".

Згідно з повідомленням, на територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.

Як зазначає комунальне підприємство, обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.

Як раніше повідомляв УНІАН, Пуща-Водиця під Києвом, яку через ліси, озера та свіже повітря називають "кліматичним курортом", найймовірніше буде закрита для відпочивальників мінімум до кінця літа 2022 року.

Тим часом у Вінниці відтермінували початок роботи пляжів до закінчення воєнного стану.

Між тим, з приходом потепління одеські пляжі масово заповнили містяни, попри небезпеку замінування моря та узбережжя. Тож голова ОВА Сергій Братчук закликав місцевих "не переходити до когорти так званих безсмертних", і наголосив, що мінна небезпека все ще актуальна.