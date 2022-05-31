Також тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для маленьких українців, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном.

Дитячі табори цьогоріч запрацюють у тих регіонах України, де немає загрози безпосередніх бойових дій та вторгнення ворога.

Про це перша леді Олена Зеленська повідомила в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

"Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб", – зазначила вона.

Також, за словами Зеленської, тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для маленьких українців, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном.

"Веду перемовини з першими леді, щоб улаштувати такі табори в різних країнах", – додала дружина президента України.

Зеленська також розповіла про інші проекти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, якою вона займається останнім часом, до питань протезування та реабілітації тих, хто постраждав через війну.

"Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому теж переможемо", – переконана перша леді.

Як повідомляв УНІАН, у Києві частину дитячих садочків відкриють вже з 1 червня 2022 року.