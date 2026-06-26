В Іспанії спека забрала життя понад 200 людей: туристів закликають бути обережними

Минулі вівторок і середа визнані найспекотнішими днями, зафіксованими в Іспанії у червні щонайменше з 1950 року.

Аномальна літня спека, що обрушилася на Європу в другій половині червня 2026 року, забрала життя щонайменше 212 осіб в Іспанії.

Як пише Majorca Daily Bulletin, під час першої цьогорічної хвилі літньої спеки в країні, що розпочалася минулої неділі, найбільше постраждали центральні та північні регіони.

При цьому днем із найбільшим надлишковим рівнем смертності стала середа, 24 червня, на яку припала майже половина всіх смертей (96).

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Водночас вівторок і середу визнали найспекотнішими днями, зареєстрованими в Іспанії цього місяця щонайменше з 1950 року.

Експерти попереджають, що хвилі спеки в Європі починаються дедалі раніше, і чим раніше вони починаються, тим більший їхній вплив на смертність.

Також встановлено, що спека особливо згубна для найбільш вразливих груп населення, посилюючи вже наявні захворювання.

Як захистити себе під час екстреальної спеки

На цьому тлі, як пише Express, туристам в Іспанії рекомендується обмежити вживання алкоголю в періоди сильної спеки.

"Уникайте алкоголю, кофеїну та солодких напоїв, оскільки вони можуть посилити зневоднення під час спеки", – попередило Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Експерти пояснюють, що алкоголь зазвичай діє на організм людини як сечогінний засіб, тобто він збільшує виділення сечі та може призвести до зневоднення. Крім того, у спекотну погоду організм і так втрачає рідину через потовиділення, тому вживання алкоголю підвищує ризик теплового виснаження або теплового удару.

Як туристам, так і місцевим жителям настійно рекомендується:

часто пити воду, навіть якщо вони не відчувають спраги;

обирати легкий, дихаючий одяг;

шукати прохолодні, затінені місця;

утримуватися від інтенсивних фізичних навантажень у найспекотніші години дня.

Європа знемагає через пекельну спеку

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з середини червня 2026 року на більшій частині європейського континенту спостерігаються аномально високі температури, що створює серйозну загрозу як для місцевих жителів, так і для туристів.

На тлі цього в деяких країнах навіть почали зупинятися пасажирські поїзди, а людей закликають не вирушати в дорогу без крайньої необхідності.

Також у багатьох постраждалих країнах вводяться суворі обмеження – від заборони на продаж алкоголю до закриття туристичних пам’яток.

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