Регулярні маршрути Bees Airline запустить в кінці квітня.

Державіаслужба України дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline виконувати регулярні рейси з Херсона в Тбілісі і чартери з Херсона в Анталію.

Це передбачено наказами регулятора №559 і №560 від 7 квітня, пише avianews.com.

"Отримані призначення в наших планах. Ми оцінюємо їх, і скоро приймемо рішення, коли будемо стартувати", - прокоментував запуск рейсів з Херсона гендиректор і співвласник Bees Airline Євген Хайнацький.

Право на лінію Херсон-Анталья не обмежує авіакомпанію за частотою польотів і діє до 30 жовтня 2021 року.

З Херсона в Тбілісі Bees Airline зможе літати два рази на тиждень з 1 червня 2021 року. За необхідності частота польотів може бути збільшена за запитом авіакомпанії, оскільки між Грузією та Україною діє режим відкритого неба.

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Новий український лоукостер: що відомо

18 березня нова українська авіакомпанія Bees Airline виконала перший рейс за напрямком Київ - Шарм-ель-Шейх (Єгипет) - Київ.

Зараз авіакомпанія виконує чартерні польоти на замовлення туроператорів із Києва в Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам, а також зі Львова в Хургаду і Марса-Алам.

Регулярні маршрути Bees Airline запустить в кінці квітня. 29 квітня лоукостер полетить з Києва до Єревану, 30 Квітня - з Києва до Тбілісі, 9 червня - з Києва до Батумі, 14 червня - з Одеси до Єревану.

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського.

На сайті авіакомпанії повідомляється, що спочатку авіапарк Bees Airline складатиметься з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, і вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

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Автор: Олександр Топчій