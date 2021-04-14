Читайте такожБританський королівський сад вперше відкриють для всіх охочихУ Києві розквітли магнолії - давні квіткові рослини, які щовесни чарують жителів та гостей столиці своєю красою.
Помилуватися квітами можна у ботанічному саду ім. О. Фоміна, розташованому за головним корпусом Національного університету ім. Т. Г. Шевченка (станція метро Університет).
Там зібрана одна з найбільших колекцій магнолієвих - понад 60 видів.
Зараз у саду квітнуть кілька дерев магнолій.
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