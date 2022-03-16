Рішення ухвалили через поточну воєнно-політичну ситуацію.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) подовжує призупинення регулярних та чартерних рейсів в Україні до 16 квітня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з огляду на поточну воєнно-політичну ситуацію пролонгує призупинення регулярних та чартерних рейсів з/до України до 23:59 15 квітня 2022 року за київським часом. Авіакомпанія МАУ наголошує, що підтримує і підтримуватиме зв'язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. З огляду на складну ситуацію в умовах воєнного стану авіаперевізник звертає увагу на можливість вимушених затримок та ускладнень зворотного зв'язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами та розраховує на розуміння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі пасажири авіакомпанії та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на сайті Державної реєстрації українських громадян.

Пасажири скасованих рейсів можуть скористатися наступними можливостями (з огляду на технічні нюанси в умовах воєнного стану в Україні):

переоформити квитки, рейси, які були скасовані з 24 лютого, на нові дати після стабілізації ситуації;

анулювати бронювання, щоб квиток залишився активним для переоформлення на нові дати, які можна буде уточнити пізніше, протягом терміну дії квитка (рік з моменту придбання);

отримати промокод на повну суму квитка плюс 25% бонус;

повернути вартість квитка. Вказати точні терміни повернення наразі немає можливості.

Пасажирам, які оформили промокод у березні - квітні 2020 року, після 15 квітня в автоматичному режимі буде продовжено термін дії промокоду ще на один рік (відповідно, до березня - квітня 2023 року).

Пасажирам, які хотіли б отримати повернення вартості промокоду, таку можливість буде надано. Вказати точні терміни повернення наразі немає можливості.

Зазначається, що за консультацією чи переоформленням квитків рекомендується звертатися до агенцій, де були придбані квитки, або до Центру підтримки клієнтів, заповнивши необхідну форму зворотного зв'язку на офіційному сайті авіакомпанії.

У компанії додали, що інформування пасажирів скасованих рейсів щодо подальших дій буде здійснюватися за електронною поштою чи телефоном, зазначених під час бронювання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" призупинила всі регулярні та чартерні рейси з та до території України.

МАУ: Довідка УНІАН

Авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) засновано в 1992 році. Вона здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

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