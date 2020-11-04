Організатори кажуть, що створили макети, щоб незрячі люди змогли по-своєму побачити пам'ятки в мініатюрі.

У столичному Музеї у темряві "Третя після опівночі" до кінця листопада 2020 року можна доторкнутися до бюстів видатних україців та схованих під ними макетів будівель, які зображені на шести українських купюрах серії 2014-2020 років.

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Так, під Іваном Франком, зображеним на 20 гривнях, можна намацати Львівський оперний театр. Під Лесею Українкою з 200-гривневої купюри - вежу Луцького замку. А поруч із Григорієм Сковородою, зображеним на 500 гривнях, - Києво-Могилянську академію, де навчався філософ, йдеться в сюжеті ТСН.

Організатори кажуть, що створили макети, щоб незрячі люди змогли по-своєму побачити пам'ятки в мініатюрі.

Як повідомляється на сайті музею, безкоштовна тактильна виставка "Україна на дотик" організована за підтримки Українського культурного фонду та доступна в загальному просторі музею за попереднім бронюванням.

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Автор: Марина Григоренко