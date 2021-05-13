Загиблі стали першими жертвами в сезоні 2021 року.

На Евересті загинули двоє альпіністів, які намагалися підкорити вершину.

Про це повідомляє news.com.au.

Як повідомляється, загинули швейцарський альпініст Абдул Варайх і 55-річний американець Пувей Лю. Обидва перенесли снігову сліпоту і виснаження.

Читайте такожУ таборі альпіністів на Евересті стався спалах COVID-19-ЗМІ

Загиблі стали першими жертвами в сезоні 2021 року.

За даними видання, в середньому близько п'яти альпіністів щорічно вмирають на найвищій вершині світу.

Пандемія коронавірусу знищила торішній сезон, але Непал послабив карантинні обмеження, щоб залучити більше альпіністів.

Непал видав 408 дозволів на сходження в цьому сезоні, перевищивши попередній рекорд в 381 дозвіл у 2019 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Катерина Лиманська