На Евересті загинули двоє альпіністів, які намагалися підкорити вершину.
Про це повідомляє news.com.au.
Як повідомляється, загинули швейцарський альпініст Абдул Варайх і 55-річний американець Пувей Лю. Обидва перенесли снігову сліпоту і виснаження.
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Загиблі стали першими жертвами в сезоні 2021 року.
За даними видання, в середньому близько п'яти альпіністів щорічно вмирають на найвищій вершині світу.
Пандемія коронавірусу знищила торішній сезон, але Непал послабив карантинні обмеження, щоб залучити більше альпіністів.
Непал видав 408 дозволів на сходження в цьому сезоні, перевищивши попередній рекорд в 381 дозвіл у 2019 році.
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