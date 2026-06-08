Рівень опадів влітку становить 0 мм: названо найбільш сонячні пляжі Європи

Лідером став пляж Nissi Beach в Айя-Напі на Кіпрі.

Літо у багатьох європейських країнах, у тому числі в Україні почалося з дощів і штормів, тож багато туристів уже мріють утекти туди, де сонце світить майже гарантовано.

І, як виявилося, такі місця є зовсім поруч – у Європі, пише The Mirror. По всьому континенту розташовані курорти, де опади влітку майже не трапляються, а пляжі виглядають по-справжньому райськими. Щоб визначити найсонячніші пляжі Європи, фахівці сервісу трансферів hoppa проаналізували десятки прибережних напрямків, оцінюючи їх за кількома критеріями, зокрема за середнім рівнем літніх опадів.

Перше місце у рейтингу посів пляж, де влітку дощів практично не буває. Лідером став пляж Nissi Beach в Айя-Напі на Кіпрі, де середній рівень опадів у літні місяці становить 0 мм.

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Пляж відомий кришталево чистою водою та білосніжним піском і вважається ідеальним місцем для відпочинку під сонцем.

Туристи, які вже побували тут, залишають захоплені відгуки на Tripadvisor.

"Nissi Beach просто вразив нас. Вода тут бірюзова й абсолютно прозора, а пісок настільки м’який, що важко повірити, що таке місце існує", - написала одна з туристк.

Вона також зазначила, що неподалік берега є невеликий острівець, до якого можна дійти пішки через мілководдя, що особливо сподобалося дітям.

Інша мандрівниця порівняла пляж із Карибами.

Родос теж серед лідерів

Друге місце посів пляж Фаліракі на грецькому острові Родос, де влітку також практично не буває дощів.

Курорт славиться теплою водою, золотистим піском та активною атмосферою, яка добре підходить для сімейного відпочинку.

Любителі адреналіну можуть спробувати параглайдинг або катання на "банані", а для дітей працює окремий аквапарк.

Третє місце також дісталося Родосу – бухті Святого Павла біля містечка Ліндос.

Це мальовнича затока з прозорою та спокійною водою, яка ідеально підходить для купання. Пляж розташований під історичним поселенням Ліндос і славиться вражаючими краєвидами.

Топ-10 пляжів Європи з найменшою кількістю дощів

1. Nissi Beach – Айя-Напа, Кіпр – 0 мм опадів

2. Faliraki Beach – Родос, Греція – 0 мм

3. St Paul’s Bay – Ліндос, Родос, Греція – 0 мм

4. Coral Bay – Пафос, Кіпр – 1 мм

5. Playa del Inglés – Гран-Канарія, Іспанія – 2 мм

6. Praia de Faro – Алгарве, Португалія – 2 мм

7. Praia da Falésia – Албуфейра, Португалія – 2 мм

8. Praia do Carvoeiro – Карвоейру, Португалія – 2 мм

9. Playa de la Carihuela – Коста-дель-Соль, Іспанія – 4 мм

10. Praia da Rocha – Портіман, Португалія – 4 мм

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