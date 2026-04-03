Ще одне місто в Іспанії запроваджує жорсткі обмеження на оренду житла для туристів

У Валенсії незабаром стане значно менше приватного житла для туристів.

Слідом за Барселоною, ще одне популярне іспанське місто, Валенсія, планує ввести жорсткі обмеження на здачу приватного житла туристам.

Як пише Euronews Travel, міська рада Валенсії активно просуває норму, згідно з якою будинки та апартаменти для відпочинку не зможуть перевищувати 2% від загального житлового фонду в кожному з кварталів і районів міста.

Нові правила були схвалені на пленарному засіданні міськради як поправки до стандартів міського планування Валенсії.

Поправки також передбачають, що загальна кількість місць для розміщення туристів, будь то в готелях, апартаментах або будинках для відпочинку, не може перевищувати еквівалент 8% зареєстрованих мешканців у кожному районі міста. При цьому максимум 15% будь-якого типу розміщення для відпочинку буде дозволено на перших поверхах будинків у житлових районах.

Житлова проблема в Іспанії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у Валенсії, як і в інших іспанських містах, останніми роками відбулися масштабні протести місцевих жителів, які стверджують, що вони більше не можуть собі дозволити довгострокову оренду хорошого житла в центрі, оскільки все більше власників воліють здавати його дорожче туристам.

У результаті місцева влада почала вводити жорсткі обмеження щодо здачі приватної нерухомості під туристичне житло. Найбільше дісталося платформі Airbnb, яку в травні 2025 року зобов'язали видалити понад 65 тисяч оголошень через порушення правил реєстрації. Пізніше до них додалися ще майже 55 тисяч оголошень.

Крім того, іспанська влада оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро, серед іншого, за публікацію оголошень про неліцензоване житло.

При цьому влада країни ускладнила здачу приватних апартаментів туристам – тепер для цього потрібна згода 60% сусідів.

