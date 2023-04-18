До топ-5 потрапили Гамбург, Мюнхен, Единбург, Фару і Дублін.

Німецькі Гамбург і Мюнхен посіли перше і друге місця в свіжому рейтингу найбезпечніших міст Європи для туристок, які подорожують самостійно.

Як пише Travel Off Path, сольні подорожі в цьому році опинилися в тренді, а більшість тих, хто хоче подорожувати поодинці, складають жінки.

Так, за останніми даними booking.com, 84% індивідуальних мандрівників по всьому світу – це жінки, а дані Google показують, що 55% пошукових запитів "індивідуальні подорожі" надходять від жінок, особливо жінок-міленіалок.

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Свіжий рейтинг був складений компанією Kipling на основі таких даних, як пропозиції щодо дозвілля, визначні пам'ятки, групові заняття, транспорт, безпека та гендерна рівність.

Топ-20 найбезпечніших міст Європи для жінок-туристок 2023

1. Гамбург (Німеччина).

2. Мюнхен (Німеччина).

3. Единбург (Шотландія).

4. Фару (Португалія).

5. Дублін (Ірландія).

6. Прага (Чехія).

7. Іракліон (Греція).

8. Гельсінкі (Фінляндія).

9. Краків (Польща).

10. Цюріх (Швейцарія).

11. Берлін (Німеччина).

12. Порту (Португалія).

13. Валенсія (Іспанія).

14. Відень (Австрія).

15. Малага (Іспанія).

16. Стокгольм (Швеція).

17. Дюссельдорф (Німеччина).

18. Лісабон (Португалія).

19. Женева (Швейцарія).

20. Осло (Норвегія).

Як повідомляв УНІАН, раніше німецьку столицю Берлін визнали містом з найкращою системою громадського транспорту у світі.

Разом з тим, Німеччину не так давно назвали найгіршим місцем для проживання експатів, оскільки занадто багато місцевих факторів заважають іноземцям облаштуватися в країні.

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