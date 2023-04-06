До топ-5 потрапили відразу чотири європейські столиці.

Німецьку столицю Берлін визнали містом з найкращою системою громадського транспорту в світі.

Як пише CNN, в рамках дослідження від видавця путівників Time Out було опитано 20 тисяч людей у 50 містах світу, щоб дізнатися, як вони ставляться до місцевих систем громадського транспорту.

У підсумку виявилося, що в новому рейтингу домінують Європа і Азія – перша десятка повністю складається з міст на цих континентах. Також в списку, що складається всього з 19 напрямків, є три міста в Північній Америці, тоді як інші континенти не представлені зовсім.

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Міста світу з найкращим громадським транспортом

1. Берлін, Німеччина.

2. Прага, Чехія.

3. Токіо, Японія.

4. Копенгаген, Данія.

5. Стокгольм, Швеція.

6. Сінгапур.

7. Гонконг.

8. Тайбей, Тайвань.

9. Шанхай, Китай.

10. Амстердам, Нідерланди.

11. Лондон, Великобританія.

12. Мадрид, Іспанія.

13. Единбург, Великобританія.

14. Париж, Франція.

15. Нью-Йорк, США.

16. Монреаль, Канада.

17. Чикаго, США.

18. Пекін, Китай.

19. Мумбаї, Індія.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти розповіли, як таксисти найчастіше "розводять" туристів. Щоб не потрапити на гачок недобросовісних "бізнесменів", достатньо слідувати декільком простим правилам, ну або користуватися громадським транспортом замість таксі.

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