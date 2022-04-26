Водночас російське відділення компанії TUI Tantur в Туреччині зачинили, співробітників звільнили, а комп’ютери заблокували.

Турецький представник найбільшого туроператора світу TUI скасував бронювання російських туроператорів в готелях Туреччини.

Про це повідомляє Turizmgazetesi.

TUI, посилаючись на санкції проти Росії, попросила готелі скасувати бронювання туроператорів, які належать росіянам. Таку вимогу компанія відправила туроператорам у країнах Балтії: TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.

"Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited призупинені. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контракту, підписаного між готелем і Tantur", – йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що вимога має бути виконана до 31 травня, проте потім 20 числа кожного місяця норма може продовжуватися на кожні 30 днів.

Також повідомляється, що російське відділення компанії TUI Tantur в Туреччині зачинено, співробітників звільнили, а комп’ютери заблокували.

Довідка УНІАН. TUI Group – британсько-німецько-російська компанія, що займається відпочинком, подорожами та туризмом. TUI – це абревіатура від Touristik Union International "Міжнародний туристичний союз". Її штаб-квартира розташована в німецькому Ганновері.

План із залучення російських туристів до Туреччини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Туреччини ухвалила "дорожню карту" по залученню туристів з Росії, що включає три основні пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту – 300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.

Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співробітництво туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для "пакетних" туристів з Росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії під назвою Southwind, яка буде базуватися в Анталії і перевозитиме тільки туристів з Росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з РФ. Пізніше стало відомо, що турецька влада створить ще одну авіакомпанію для російських туристів.

Зазначимо, Росія вже кілька років поспіль є лідером за кількістю відправлених туристів до Туреччини. Так, в 2021 році в країні відпочили майже 4,7 мільйона російських туристів, тоді як в 2022 році Туреччина очікувала 7 мільйонів відпочиваючих з Росії. У січні-лютому цього року потік російських туристів до Туреччини збільшився на 39 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, проте з початком війни в березні їхня кількість істотно зменшилася.